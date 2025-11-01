VaiOnline
Crosetto
02 novembre 2025 alle 00:19

«I ragazzi di Parma? FdI non c’entra, vanno presi a calci» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Se Giorgia Meloni non risponde agli inviti del centrosinistra di prendere una posizione sui giovani che la sera del 28 ottobre, nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, hanno intonato canti fascisti, nel partito la posizione sui fatti è netta e se ne fa interprete il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Sono qualcosa che nulla ha a che fare con FdI, quelle persone vanno prese a calci e mandate via». Crosetto ha, in maniera più diretta, ripetuto quello che appena il video è cominciato a girare, hanno detto di voler fare anche i responsabili di Gioventù nazionale, la giovanile del partito della premier, che dopo aver destituito il coordinatore parmigiano, Jacopo Tagliati, a breve nominerà un commissario. E dopo aver fatto chiarezza sui ragazzi coinvolti nella vicenda, se risulteranno iscritti, li allontanerà. Anche la Procura di Parma sta indagando sulla vicenda: è stato aperto un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 
la tragedia

Suv contro la volante, muore un agente

Grave l’altro poliziotto. L’autista sorpreso in ospedale, aveva assunto droga 