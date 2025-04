I ragazzi di “Bridgerton” raddoppiano 

Un successo annunciato, anzi già sold out. “Bridgerton – Una storia Regency”, la rivisitazione musicale firmata da Stefania Secci Rosa ed Elisa Lombardo, sta conquistando Cagliari: il debutto del 2 maggio al Teatro Massimo ha registrato il tutto esaurito, spingendo l’organizzazione ad aggiungere una nuova replica, sabato 3 maggio, sempre alle 20.30. Ispirato alla serie-culto targata Netflix e basato sui romanzi di Julia Quinn, lo spettacolo rilegge con originalità temi attualissimi come le differenze sociali e l'identità di genere, mescolando atmosfere Regency e sonorità rock, pop, punk. Un viaggio emozionale che ha saputo toccare il cuore del pubblico e che, come racconta Stefania Secci, nasce da un lavoro di intensa ricerca e profonda sensibilità.

Le battaglie

Un successo che nasce da una scelta coraggiosa: portare sul palco temi attuali e profondi. «Portiamo in scena argomenti come il fat shaming e l’identità sessuale», racconta Stefania Secci Rosa, ideatrice e regista dello spettacolo insieme a Elisa Lombardo. La narrazione si sviluppa attraverso tre personaggi simbolici: Penny, interpretata da Benedetta Fenu, che incarna il tema del fat shaming; Eloise, interpretata da Michela Casu, che rappresenta l’indipendenza femminile; e Cressida, affidata a Milena Sanna, figura dell’invidia sociale. Temi forti, capaci di parlare tanto ai ragazzi quanto agli adulti, che hanno attirato l’interesse anche oltre i confini isolani: «Verranno a teatro spettatori dal Royalty College di Londra e alcuni anche da Milano», anticipa Secci Rosa. Grande attenzione è riservata agli studenti: per loro, il biglietto avrà un costo simbolico di 5 euro. «Vorrei trasmettere ai ragazzi che sognano una carriera artistica, ma pensano che sia possibile solo andando via, che anche qui, a casa nostra, si può costruire qualcosa di bello», conclude la regista.

I costumi

A incantare il pubblico saranno anche i costumi, curati con grande attenzione ai dettagli. «I costumi sono opera di Chiara Carta, che si è ispirata molto alla serie Bridgerton», spiega Stefania Secci Rosa. Alcuni abiti riprendono fedelmente quelli visti sul piccolo schermo, mentre altri sono frutto dell’originalità e della creatività della costumista. Un lavoro imponente, realizzato da sola e in tempi strettissimi: in poco tempo, Chiara Carta ha confezionato ben 35 abiti. La regia ha inoltre scelto di inventare nuovi personaggi, liberamente ispirati alla serie, per costruire una storia che mantiene il fascino dell’universo Regency ma con uno sguardo personale e contemporaneo.

Le musiche

Altro pilastro dello spettacolo sono le musiche, affidate alla cura di Matteo Gallus. «Ha selezionato brani celebri e li ha riadattati in stile Regency», racconta Stefania Secci Rosa. «Sono tutti arrangiati per orchestra, e non per il classico quartetto d’archi». In scena risuoneranno dunque note familiari e sorprendenti, con pezzi come “Love Me Do” dei Beatles o “God Save the Queen” dei Sex Pistols, rivisitati in chiave ottocentesca. Un lavoro imponente, che ha richiesto sei mesi di impegno e passione. Gli arrangiamenti vocali, invece, portano la firma della stessa Stefania Secci Rosa, insieme a Stefania Liori ed Elisa Lombardo. Il progetto, vincitore del Bando Creatività Under 35 #PerChiCrea promosso da SIAE e dal Ministero della Cultura, rappresenta anche un importante riconoscimento per tutto l’appassionato team. «Un premio molto importante per noi», sottolinea Secci Rosa, che invita il pubblico a non perdere la nuova data di sabato 3 maggio al Teatro Massimo di Cagliari, con l’auspicio di vedere di nuovo la sala piena.

RIPRODUZIONE RISERVATA