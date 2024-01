I ragazzi dell’oratorio a colloquio con papa Francesco 

Scambio culturale fra i ragazzi dell’oratorio “Santa Barbara” di Sinnai e i coetanei del Lazio: un appuntamento di quattro giorni a Roma e dintorni, con una visita eccezionale in Vaticano per la udienza del mercoledì di papa Francesco che ha incontrato delegazioni di diverse parti del mondo.

«Sono stati momenti straordinari – hanno detto i ragazzi di Sinnai – vedere il papa dal vivo e sentire le sue parole non può che emozionare. Il Santo Padre ha parlato anche di speranza, delle guerre in Ucraina e nel Medio Oriente, ma anche di cose belle».

In molti ieri hanno visto e sentito le parole del pontefice per la prima volta nell’immensa sala delle udienze.

Una straordinaria esperienza per i giovani di Sinnai, accompagnati dagli amici del Lazio che in parte già conoscevano per precedenti esperienze. Amici da oltre un anno con visite che si ripetono. La scorsa estate era stato l’oratorio di “Santa Barbara” a ospitare gli amici romani nella località turistica di Solanas all’interno di uno scambio anche culturale che sembra destinato ad allungarsi nel tempo.

Oggi i ragazzi di Sinnai saranno ancora a Roma: il programma prevede una tappa in piazza di Spagna e la visita ad altri siti storici della Capitale d’Italia. Venerdì il rientro a Sinnai, in tempo per la riapertura della scuola di lunedì prossimo. (r. s.)

