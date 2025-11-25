VaiOnline
Monserrato.
26 novembre 2025 alle 00:21

I ragazzi dello Scano campioni di riciclo 

Grande risultato dei ragazzi dell’istituto Scano Baccaredda di Monserrato al Green Game, il progetto nazionale dedicato all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata. Gli studenti, di età tra i 13 e i 16 anni, hanno partecipato a una lezione interattiva sul riciclo a cui ha susseguito con un quiz a risposta multipla. «Hanno partecipato 13 delle nostre classi – spiega Silvia Piludu, referente del progetto –. L’obiettivo è sensibilizzare e sostenere le buone pratiche ambientali. È stata una giornata festosa e diversa dal solito: i ragazzi si sono divertiti e la competizione ha acceso entusiasmo e partecipazione». Quattro classi dell’istituto sono risultate vincitrici e il 30 gennaio accederanno alla gara regionale, da cui emergeranno le finaliste che si contenderanno buoni per la scuola, in una sede ancora da definire. «Gli studenti – conclude Piludu – hanno risposto con grande motivazione e partecipazione».

