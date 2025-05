I ragazzi dell’istituto comprensivo a lezione nel bosco 

Si è conclusa con successo la terza edizione del “Bàini School Day”, la “Scuola nel bosco” che ormai da qualche anno proietta gli alunni delle classi secondarie dell’istituto comprensivo di Villamar - il più esteso d’Italia - in mezzo alla natura e li rende protagonisti. Anche quest’anno la scelta è caduta su Mitza Margiani, nel territorio comunale di Villa Verde (in sardo, Bàini). La manifestazione, che si pone come obiettivo quello di costruire una scuola speciale e piena di passione con il desiderio di vedere oltre le mura scolastiche, ha coinvolto gli studenti dei plessi di Villamar, Furtei, Segariu, Villanovafranca, Barumini, Gesturi, Lunamatrona e Ussaramanna.

Il cuore della giornata era una grande caccia al tesoro, articolata in sei percorsi tematici curati dai dipartimenti didattici dell’Istituto: “Avventura nel tempo” (umanistico), “Guess les mots!” (linguistico), “Inclinazioni” (scientifico), “Caccia all’immagine” (artistico), “Heal the world” (sportivo), “Body percussion” (musicale). Nel pomeriggio, si sono svolte altre attività sportive e musicali, culminate con un dj set a cura dell’indirizzo musicale. «Una giornata perfetta – ha dichiarato il dirigente scolastico Roberto Scema – resa possibile dal lavoro appassionato di docenti che hanno progettato e preparato le attività accompagnando i ragazzi e creando un clima di serenità nel quale i giovani si sono immersi comportandosi in modo esemplare, oltre alla preziosa organizzazione logistica degli uffici amministrativi e dal supporto del Comune di Villaverde». Scema ha voluto ringraziare anche «i volontari del soccorso di Ales per la presenza rassicurante. Sono onorato di dirigere una comunità scolastica come questa». Per l’occasione è stato inoltre presentato il nuovo logo dell’istituto, «opera della nostra ex alunna Michela Pinna», ha concluso.

