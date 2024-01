I ragazzi delle medie eleggono la baby-sindaca 

I ragazzi delle scuole medie hanno eletto il Consiglio comunale dei ragazzi. Tra i banchi Carla Meloni, Ginevra Saiu, Beatrice Rossi, Aurora Buongiorno, Nicolò Pometti, Noemi Guaita e Nicolò Secci. Tra questi è stata eletta sindaca Aurora Buongiorno, vice è stato nominato Nicolò Pometti. Nell’aula del consiglio comunale erano presenti la segretaria comunale Giovanna Urrazza, la dirigente scolastica Susanna Onnis, accompagnati dalla docente referente Claudia Lazzari e alcuni esponenti della giunta

Il progetto, fortemente voluto dall'assessora alla pubblica istruzione e politiche giovanili Giusy Chessa, nasce per la prima volta nella storia del Comune di San Gavino: «Si tratta di un progetto molto valido – spiega l’assessora - perché porta con sé oltre che una corretta metodologia, anche una giusta strategia educativa, di partecipazione civica e democratica per tutti i cittadini, ad iniziare dai più giovani. Il consiglio comunale dei ragazzi può essere un percorso positivo anche per i futuri sviluppi, in quanto crescendo i nostri studenti saranno i futuri cittadini. Spetta a noi adulti facilitare il loro lavoro, per far questo dobbiamo prima di tutto ascoltarli. Educare i ragazzi e le ragazze alla cittadinanza attiva, consapevole, maturare il senso di appartenenza al proprio paese è il modo più giusto per educare i giovani e renderli responsabili delle loro azioni e delle loro scelte. Il consiglio il consiglio comunale dei ragazzi diventa una realtà concreta da vivere in prima persona».

Così i ragazzi diventano i protagonisti della loro comunità, possono proporre all'amministrazione delle iniziative su tematiche di particolare interesse per loro, come la scuola, lo sport, l'ambiente, gli spettacoli e la cultura. (g. pit.)

