I ragazzi delle medie ambasciatori dei beni culturali locali 

Raccontare il territorio e l’identità dei luoghi attraverso le tecnologie multimediali: è il progetto del Gal Sulcis Iglesiente che ha coinvolto diciannove alunni delle seconde medie di Gonnesa: da ieri e fino a venerdì i ragazzi sono in viaggio in Spagna, vicino ad Alicante, per incontrare coetanei spagnoli impegnati in un progetto analogo.

Sono partiti, oltre ai ragazzi di Gonnesa (con tre docenti), anche gli alunni della media di Lunamatrona. «Abbiamo promosso il progetto “Memorie e web tv: raccontiamo i territori” per valorizzare il patrimonio culturale locale - dice Nicoletta Piras, direttrice del Gal Sulcis - i ragazzi con strumenti multimediali e attraverso tecniche di narrazione audiovisiva, sono andati in giro a fare video nei luoghi che sentono identitari, ad esempio nella tonnara di Portopaglia. Mercoledì parteciperemo alla presentazione del progetto svolto in partenariato con il Gal Marmilla e il Gal di Alicante». Il viaggio è stato preceduto da laboratori con visite nel territorio. «Siamo stati entusiasti di questa opportunità - dice Paola Grosso, dirigente della scuola Angius di Portoscuso che comprende il plesso di Gonnesa - ha dato modo agli studenti di valorizzare l’identità e la cultura locale esprimendosi attraverso la tecnologia».

