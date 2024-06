I ragazzi dell’Artistico premiati in Consiglio comunale 

La 3A e la 4A del liceo artistico Delitala ospiti al Consiglio comunale chiamato ad approvare il rendoconto di bilancio, per i premi ricevuti al Policultura, iniziativa del Politecnico di Milano, dove la tecnologia si mescola con l’umanesimo. Unici rappresentanti per l’isola, con il progetto Journeying through stones hanno vinto due premi prestigiosi: il premio Overall e il premio Corriere della Sera per il taglio giornalistico dato alla narrazione. I ragazzi, accompagnati dai docenti, hanno realizzato un’opera teatrale interdisciplinare con diversi linguaggi e stili comunicativi, inventando uno storytelling articolato sull’architettura romanica, con un focus sulla cattedrale di Modena, accompagnando la narrazione da articoli di giornale dell’epoca. Ai ragazzi l’amministrazione ha consegnato una targa celebrativa. Proseguendo con i lavori, l’assessore Francesca Loi ha risposto all’interrogazione relativa all’Infopoint che dovrebbe aprire a luglio. Poi due nuove interrogazioni: la prima sulle fognature e la rete idrica a pezzi mentre la seconda chiede chiarimenti sull’aiuto che Arzana dovrebbe dare a Lanusei per l’emergenza idrica.

