I ragazzi dell’Amaldi alle Olimpiadi di matematica 

Il liceo Amaldi vola a Cesenatico. Si sono qualificati secondi in Sardegna i sette studenti dell’Istituto superiore Gramsci-Amaldi di Carbonia che hanno partecipato alle gare distrettuali di matematica.

Il 4 maggio, Irene Boccini, Francesco Contu, Martina Ligas, Giada Claudia Secchi, Viola Tallu, Michele Tomasi e Alexandru Vasile saranno a Cesenatico per le Olimpiadi della Matematica. Quella a squadre è un’appassionante sfida adrenalinica: i partecipanti risolvono i problemi, corrono a consegnare i vari risultati e controllano la classifica in tempo reale sul tabellone con il pubblico. Le Olimpiadi, indette dall’Unione matematica italiana, non sono dunque dei semplici problemi da risolvere con le formule, gli studenti devono trovare tecniche creative, ideare nuove dimostrazioni come un matematico di professione. «La matematica è alla base di qualsiasi materia scientifica - ha commentato la dirigente Emanuela Pispisa – per questo incentiviamo queste manifestazioni. Sono ragazzi con una grande passione che è bene coltivare . Al di là della sana competizione è importante il confronto con altre realtà. Il prossimo anno ci sarà un approfondimento specifico della matematica che includerà anche l’obiettivo delle Olimpiadi». Lo scopo del campionato è anche quello di formare la nazionale italiana per le internazionali di luglio in Giappone.

