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Iglesias.
01 giugno 2026 alle 00:27

I ragazzi dell’Allori primi al concorso musicale 

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Altri premi per l’istituto comprensivo “Pietro Allori” di Iglesias, protagonisti a maggio del concorso musicale nazionale “Accordarsi è possibile” di Trento. Dopo aver conquistato diversi premi di categoria, la scuola ha ottenuto il primo posto nella classifica generale tra tutti gli istituti partecipanti, aggiudicandosi anche un premio economico.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Carta, che ha sottolineato il valore dell’esperienza: «Non è il premio economico la cosa più importante, ma il riconoscimento dell’impegno, dello studio e della passione dei ragazzi».

Gli studenti sono stati preparati dai docenti del corso musicale Silvia Cadelano, Cristina Masala, Sandro Piscedda e Stefano Matta. La partecipazione al concorso è stata resa possibile anche grazie al contributo arrivato dal Comune: «Sono orgoglioso dei risultati ottenuti, ci siamo riconfermati ai vertici di tutte le categorie», è il commento dell’assessore all’Istruzione, Vito Spiga.

Accanto ai successi musicali, l’istituto è impegnato anche nel progetto “Sogni e sottomarini dipinti”, che ha coinvolto gli studenti in un percorso artistico all’interno dell’ospedale Cto, con la decorazione delle pareti per rendere più accoglienti gli spazi. L’inaugurazione del progetto è prevista per il 4 giugno alle 12.30.

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