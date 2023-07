I ragazzi della sezione Anffas colorano di viola due panchine 

Ancora una volta protagonisti i ragazzi dell’Anffas di Settimo San Pietro.

Ieri mattina sono state messe a disposizione della paese due panchine, recuperate e colorate di viola dai ragazzi speciali.

Le panchine sono ora fruibili in via Bruno e al parco di Elena in via Gramsci.

Come si legge in una nota del Comune, queste panchine rappresentano il simbolo dell'impegno a costruire e portare avanti buone pratiche di gentilezza sul proprio territorio.

Con il loro lavoro i ragazzi dell Anffas hanno voluto fare un dono alla comunità, con l’auspicio che il loro gesto sia da esempio per tutti i cittadini. (r. s.)

