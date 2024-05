I ragazzi della scuola primaria rievocano i moti del 1906 

Una rivolta per le vie di Gonnesa, una sollevazione popolare dettata dalla fame, dalle retribuzioni scarse e dalle pessime condizioni di lavoro. Fino all’uccisione di tre manifestanti, nelle scalinate di via don Morosini, fulminati dagli spari delle forze dell’ordine. Ieri mattina a Gonnesa le classi 5 B e C della scuola primaria, guidati dalle insegnanti Cinzia Atzori e Sabrina Panzalis, hanno messo in scena i Moti del 1906. Vestiti dell’epoca, dialoghi e animazione nei luoghi della Storia, per le vie del paese, e per concludere un ballu tundu in piazza Municipio. Subito dopo gli alunni della scuola primaria, con i cittadini di Gonnesa, il sindaco Pietro Cocco, una rappresentanza di minatori e i rappresentanti sindacali hanno assistito alla commemorazione, con la deposizione di una corona di fiori alla memoria di Angelo Puddu, Federica Pilloni e Giovanni Pili, uccisi durante le rivendicazioni per una vita migliore. «Con la vostra bella rappresentazione avete ricordato ciò che successe a Gonnesa nel 1906 - ha detto il sindaco Pietro Cocco - È una giornata di riflessione sulla giustizia sociale, sulla democrazia e la libertà . I diritti conquistati vanno difesi giorno per giorno». Alla commemorazione erano presenti anche i minatori. «Bene fa la comunità di Gonnesa a ricordare questi avvenimenti con le giovani generazioni - dice Franco Bardi, segretario della Cgil - erano tempi difficili, la popolazione insorse non per una villa o per chissà quale lusso ma per portare a casa uno stipendio che permettesse di vivere dignitosamente». (a. pa.)

