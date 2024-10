I ragazzi della Futura Sales e i Salesiani Undici anni di successi sociali e sportivi 

Guardando i numeri della Futura Calcio Sales si può pensare sia una delle società più longeve della Sardegna. Tanti gli iscritti, tante le partecipazioni ai vari tornei regionali, nazionali e internazionali. Molti anche i ragazzi che, crescendo nei campi di via Don Bosco, hanno spiccato il volo verso squadre di livello. Invece il sodalizio selargino è nato solo nel 2013 per volontà di cinque amici appassionati di calcio.

Il club

La società è laica ma legata a filo doppio ai Salesiani e agli insegnamenti di San Giovanni Bosco. «Nasciamo appoggiandoci alla loro struttura con il campo in terra, poi ci siamo spostati sull’attuale area con i due campi di calcio a 7, il campo a 5 e i campi da tennis», ricorda Riccardo Mereu, uno dei fondatori: «Il primo anno da sconosciuti abbiamo raccolto un centinaio di iscritti, poi nel tempo siamo cresciuti stabilizzandoci intorno ai cinquecento tesserati». Una crescita e un’evoluzione costanti. Ora ci sono circa sessanta tra allenatori, collaboratori e dirigenti, tutti preziosi e fondamentali. «Il primo requisito è la passione», continua Mereu, «ma serve anche la voglia di lavorare e naturalmente di stare coi ragazzi». Anche il centro sportivo ha subìto tanti cambiamenti. «Partendo da zero, ogni anno abbiamo aggiunto un pezzo. Dal punto di vista sportivo crediamo nella multi disciplinarietà, quindi abbiamo messo su anche un campo di padel e abbiamo appena completato un restyling dei campi in sintetico. Entro l’anno concluderemo l’area attorno ai campi con la chiusura della “club house”. Vogliamo che l’ambiente Futura sia come quello di una famiglia, con i genitori che si trattengono dopo gli allenamenti per mangiare qualcosa insieme o per guardare in tv una partita».

I ragazzi al centro

La maglia è arancione per differenziarsi dagli altri, perché in linea con i colori salesiani ma anche perché è un colore frizzante e che esprime gioia.Al centro ci sono sempre i ragazzi, la loro crescita individuale umana e sportiva. Da tempo infine la società è Football Academy del Cagliari. «La collaborazione continua ormai da tanti anni in maniera fruttuosa. Per noi è un orgoglio mandare i giovani più promettenti nel settore giovanile rossoblù, siamo l’Academy che ne ha mandati di più. Ma nello stesso tempo abbiamo aiutato anche altre realtà sarde. Non chiediamo alcun premio di preparazione, nonostante sia possibile ottenerlo. Per noi il calcio è per tutti e mai bloccheremo qualche ragazzo».

