I ragazzi del Siotto alla scoperta di Lilliu 

Nuovo appuntamento domani alle 11,30 nell'aula magna del liceo Siotto con "Archeologia ritrovata e i giovani", il ciclo di conferenze promosse dal Gruppo Archeologico Karalitano (Gak).

Inaugurata il 21 del mese scorso da Paolo Francalacci, la serie di incontri prosegue con l'archeologo Giacomo Paglietti che parlerà di Giovanni Lilliu, il “padre” dell'archeologia sarda, e della sua scoperta, a metà del secolo scorso, di Su Nuraxi di Barumini, simbolo della civiltà nuragica, l'unico sito dell'Isola riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Con la conferenza di Paglietti, che si potrà seguire anche in diretta streaming sul canale YouTube del Gruppo Archeologico Karalitano, prosegue dunque il ciclo di cinque incontri dedicati agli studenti del liceo di viale Trento, in preparazione delle Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata in programma il prossimo ottobre. Istituita nel 2004, la manifestazione, più volte premiata con Medaglia del Presidente della Repubblica, si svolge contemporaneamente in tutte le sedi dei Gruppi Archeologici d'Italia (GAI), l'associazione di promozione sociale per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Per l'edizione del 2024, il GAI ha designato Cagliari come sito simbolo e affidato al Gak il compito di organizzare l'evento principale, che si terrà nel capoluogo dall'11 al 13 ottobre, con il patrocinio del Comune, della Città Metropolitana, della Soprintendenza e dell'Università.

Prossimi appuntamenti al Siotto, il 3 aprile con Carlo Tronchetti (“Nora, 1600 anni di storia” il titolo della sua conferenza), il 19 aprile con Giovanna Pietra (“Tuvixeddu: la necropoli di Cagliari punica e romana”) e il 9 maggio, con Donatella Mureddu (“Karales, il doppio volto di una città: racconti di pietre e persone”).

RIPRODUZIONE RISERVATA