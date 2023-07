I ragazzi del paese alla scoperta delle bellezze di Tepilora 

La giornata escursionistica dedicata ai ragazzi di Bitti dai 13 ai 17 anni, nel parco di Tepilora e nella Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, si svolgerà il 23 agosto, non più il 26 luglio.

Le iscrizioni, però, scadono il 25 luglio: potranno partecipare, previa adesione all’ufficio cultura del Comune, tutti i nati dal 2006 al 2010 (13-17anni). L’iniziativa, finanziata dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili e patrocinata dal Parco di Tepilora e dalla Riserva della Biosfera MaB Unesco, è organizzata dall’assessorato dei Servizi sociali, guidato da Gianna Mameli, in collaborazione con la cooperativa Solidarietà e con il Plus di Nuoro.

