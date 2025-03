I ragazzi del Mossa a lezione sui mezzi della Capitaneria 

A bordo delle motovedette della Capitaneria di porto e di navi mercantili hanno potuto vedere da un punto di vista privilegiato la vita in mare in tutte le sue sfaccettature. Ma otto studenti dell’istituto tecnico Mossa dal 10 marzo scorso hanno potuto approfondire anche aspetti teorici sulla salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente marino e la gestione amministrativa della gente di mare. Un’esperienza unica per i ragazzi, resa possibile dalla convenzione siglata fra la Capitaneria e l’istituto oristanese che, dopo i progetti degli anni passati, ha riproposto un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ex alternanza scuola-lavoro. «Si tratta di un’opportunità offerta dal comando generale delle Capitanerie di porto che ha voluto mettere a disposizione degli studenti superiori un percorso formativo per consentire agli allievi e alle famiglie di valutare in maniera razionale le future scelte lavorative», ha commentato il comandante Andrea Chirizzi. Gli studenti, suddivisi in gruppi di quattro, hanno avuto modo di confrontarsi con i molteplici aspetti del lavoro in Capitaneria.

