VaiOnline
Radiolina.
26 settembre 2025 alle 00:28

I ragazzi del Monastir a lezione dal Benfica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da Monastir a Lisbona, in casa del Benfica. È la grande opportunità che hanno avuto dieci tra tecnici e dirigenti della società biancoblù grazie all’iniziativa “Monastir&Benfica - Mobilità dello staff nel calcio e futsal” finanziata «da Erasmus Sport, che ha ritenuto il nostro progetto meritevole di essere sostenuto tramite una disponibilità economica annua dell’Unione Europea da dividere fra tutte le domande presentate», ha spiegato Diego Podda, responsabile del settore giovanile oltre che allenatore nella società, durante la trasmissione di Radiolina “Giovani di categoria”, «e noi siamo risultati secondi in Italia».

Il progetto vuole contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sportive europee sostenendone gli spostamenti perché un incremento delle conoscenze e promuovendo l’inclusione, la sostenibilità ambientale e l’istruzione digitale. «Tutto è stato possibile grazie al lavoro dello staff di Daniele Cocco», ha aggiunto Podda, «siamo riusciti a contattare il Benfica, ci siamo proposti e abbiamo trovato una società molto aperta. Stiamo parlando di uno dei migliori club al mondo, anche per il lavoro nel settore giovanile. Forse ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto in questa settimana. Giravamo nel loro campus e magari a dieci metri c’erano Rui Costa o Mourinho. Ci siamo totalmente integrati nel loro mondo, ci hanno illustrato loro metodologia di lavoro nel calcio a 11 e nel calcio a 5. E ci siamo resi conto che il nostro lavoro quotidiano e la nostra idea di formazione non sono poi così fuori dal mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 