I ragazzi del Monastir a lezione dal Benfica 

Da Monastir a Lisbona, in casa del Benfica. È la grande opportunità che hanno avuto dieci tra tecnici e dirigenti della società biancoblù grazie all’iniziativa “Monastir&Benfica - Mobilità dello staff nel calcio e futsal” finanziata «da Erasmus Sport, che ha ritenuto il nostro progetto meritevole di essere sostenuto tramite una disponibilità economica annua dell’Unione Europea da dividere fra tutte le domande presentate», ha spiegato Diego Podda, responsabile del settore giovanile oltre che allenatore nella società, durante la trasmissione di Radiolina “Giovani di categoria”, «e noi siamo risultati secondi in Italia».

Il progetto vuole contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sportive europee sostenendone gli spostamenti perché un incremento delle conoscenze e promuovendo l’inclusione, la sostenibilità ambientale e l’istruzione digitale. «Tutto è stato possibile grazie al lavoro dello staff di Daniele Cocco», ha aggiunto Podda, «siamo riusciti a contattare il Benfica, ci siamo proposti e abbiamo trovato una società molto aperta. Stiamo parlando di uno dei migliori club al mondo, anche per il lavoro nel settore giovanile. Forse ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto in questa settimana. Giravamo nel loro campus e magari a dieci metri c’erano Rui Costa o Mourinho. Ci siamo totalmente integrati nel loro mondo, ci hanno illustrato loro metodologia di lavoro nel calcio a 11 e nel calcio a 5. E ci siamo resi conto che il nostro lavoro quotidiano e la nostra idea di formazione non sono poi così fuori dal mondo».

