I ragazzi del Giua scendono in campo  per rendere più confortevoli le loro aule 

I ragazzi della 3ª I dell’istituto d’istruzione superiore Giua, di via Montecassino, saranno i protagonisti della campagna “Nontiscordardimé” 2023. L’iniziativa è promossa anche quest’anno da Legambiente ed è in programma oggi e domani e prevede piccoli lavori di manutenzione nelle scuole e nelle classi per renderle più belle, funzionali e confortevoli.

Parteciperanno alla campagna i docenti e i volontari di Legambiente Cagliari che collaboreranno con i ragazzi alla pulizia del cortile della scuola.

Obiettivo della manifestazione è il rispetto per l’ambiente rappresenta un’importante lezione educativa: mantenere pulito il cortile della scuola coinvolgendo gli studenti, insegna loro il valore del decoro, del rispetto degli ambienti pubblici e li rende responsabili dei loro comportamenti, consentendo di sviluppare un senso di appartenenza alla scuola e farli sentire parte di una comunità.

