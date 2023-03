I ragazzi del carcere minorile a lezione di giardinaggio 

Sport, cucina e ora anche giardinaggio: domani l’Istituto penale per i minorenni di Quartucciu ospiterà una nuova giornata solidale. Organizzata grazie alla stretta collaborazione tra la Direzione del carcere e la Fondazione Carlo Enrico Giulini, l’iniziativa vedrà la partecipazione dell’Agi, l’associazione giardini italiani, che presto varerà all’interno dell’istituto la gestione del progetto “Orto-giardino”.

«I progetti realizzati in questi anni nell’istituto di Quartucciu ci hanno dato il privilegio di conoscere una realtà molto particolare, che offre ai ragazzi un percorso di crescita», le parole di Ilaria Nardi, presidente della Fondazione Giulini. «Permettere a loro di misurarsi con la realtà esterna, mettendo in opera ciò che stanno faticosamente imparando, è un’opportunità grande sia per loro sia per chi viene dall’esterno».

Come da prassi, l’appuntamento sarà contraddistinto da un primo momento di accoglienza con una partita di calcio a 5 che vedrà fronteggiarsi i ragazzi ospiti dell’Istituto (squadra Orto-giardino) e la squadra Sgaravatti Group. A seguire un pranzo offerto dai partner dell’iniziativa.

«Questo progetto - commenta Rosi Sgaravatti, presidente Agi - mira a offrire ai ragazzi un'attività educativa basata sull'orticoltura e sul giardinaggio, per aiutarli nella loro crescita personale e professionale attraverso lo sviluppo di creatività, capacità e competenze utili nel loro futuro lavoro e nel miglioramento del loro stato di salute fisica e mentale».

