Oristano.
03 ottobre 2025 alle 00:49

I ragazzi con sindrome di Down imparano a vivere da soli  

L’obiettivo era semplice ma ambizioso: accompagnare giovani adulti con sindrome di Down verso una vita più autonoma. È con questa finalità che si è sviluppato “Percorsi di residenzialità”, progetto promosso dall’Aipd Oristano e sostenuto dai fondi dell’8x1000 della Chiesa Valdese. Avviato nel dicembre 2024, per undici mesi ha coinvolto ragazzi e famiglie offrendo loro l’opportunità di sperimentarsi nella gestione quotidiana all’interno della casa dell’associazione, in via Martiri di Belfiore: dalla spesa alla preparazione dei pasti, dalla cura degli ambienti alla gestione del tempo e del denaro. Educatori e volontari hanno seguito da vicino i ragazzi, accompagnandoli con attenzione e rispetto dei tempi di ciascuno. «Il progetto è stato molto importante perché ha dato continuità ai percorsi di vita indipendente per ragazzi con sindrome di Down – sottolinea Massimo Serra, coordinatore educativo di Aipd Oristano – Sono state coinvolte 25 famiglie e i partecipanti hanno potuto sperimentarsi non solo nell’autonomia domestica, ma anche in quella sociale, costruendo relazioni importanti e significative». I momenti più intensi sono stati raccolti in un video che testimonia, aggiunge Maria Maddalena Laconi, presidente Aipd Oristano «quanto sia importante offrire a questi ragazzi l’opportunità di vivere in autonomia, di sperimentare cosa significa casa, con le responsabilità e le soddisfazioni che questo comporta». ( m.g. )

