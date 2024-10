I ragazzi bibliotecari per un giorno 

Nuovo progetto nella biblioteca di Pimentel: il giovedì i bambini dai 10 anni possono vestire i panni del bibliotecario e lavorare tra i libri conservati nell’edificio di via Muratori.

L’idea è di Emanuela Porcu, bibliotecaria del paese, che da tempo coinvolge i più piccoli in progetti che intendono stimolare le nuove generazioni alla lettura. «Nasce dalla mia speranza di avere sempre movimento di giovani all’interno della biblioteca, soprattutto in questo periodo dove la lettura non è più tra gli hobby preferiti dei ragazzi» afferma la bibliotecaria.

Ogni settimana i giovani bibliotecari, con l’aiuto di Emanuela Porcu, imparano come si fa un prestito, come si cercano e si sistemano i libri a scafale. «Questo progetto porta tanti bambini qui dentro: gli amici dei piccoli bibliotecari sono i primi a venire per richiedere dei libri o per ripassare la lezione per l’indomani. Questo è un modo per far sì che la biblioteca torni a essere il centro di incontro dei ragazzi in piccoli comuni come Pimentel» prosegue Porcu.

Per i giovani “lavoratori” è un vero e proprio impegno: tutti mostrano grande interesse e apprendono facilmente come si svolgono le varie mansioni. Grande soddisfazione anche da parte delle famiglie, che partecipano e aiutano nella realizzazione delle varie attività proposte dalla bibliotecaria. «Con la mia attività vorrei che la biblioteca diventasse un punto di riferimento per i giovani e che non perdessero la passione per la lettura negli anni» chiude la donna. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA