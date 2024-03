I ragazzi Anffas, dalla solitudine al riscatto 

Finalmente protagonisti, dopo anni di solitudine e isolamento. C’è chi si riscopre artista, altri ancora diventano bravi cuochi, e chi adora catalogare con precisione i libri, oltre che leggerli. Sono gli ospiti dei centri Anffas di Selargius, aperti dal 2016, che durante la settimana hanno aperto le porte e organizzato iniziative in città in occasione dei 66 anni di vita dell’associazione a livello nazionale: laboratori in piazza e open day nella sede di via Praga.

Le attività

In questi otto anni l’Anffas - l’associazione nazionale al fianco delle famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale - si è affermata nel territorio comunale con diverse iniziative. Due sedi - in via Praga e via Manno, nella borgata Santa Lucia - con novanta ospiti fra centro diurno e quello residenziale, insieme alla piccola biblioteca sociale di piazza Si ‘e Boi gestita da un gruppo di ragazzi con disabilità.

E poi c’è lo store “Perfette imperfezioni”, una sorta di bottega che pochi giorni fa si è trasferita da Cagliari nella piazza selargina per far conoscere i lavoretti realizzati dai ragazzi seguiti dall’associazione: piattini in ceramica, biglietti d’auguri, bomboniere, portachiavi, e tanti altri gadget che è possibile “acquistare” dando un’offerta. «Il ricavato è destinato a comprare altro materiale per il laboratorio», precisa Eleonora Salis, una delle assistenti sociali presente all’iniziativa in città.

Autonomia e riscatto

Un supporto continuo nella vita di tutti i giorni, con la missione di rendere questi ragazzi più autonomi e sicuri. «Ciascuno di loro ha un passato di solitudine», racconta l’assistente sociale, «noi cerchiamo di tirare fuori il loro meglio, le potenzialità e capacità che neanche loro sanno di avere. E in questo aiutano tanto i progetti di inclusione lavorativa che alcuni di loro stanno portando avanti, con diverse aziende che finalmente iniziano a vedere le persone con disabilità come risorsa». Con i ragazzi dell’Anffas ci sono sempre anche Sara Ghiani, anche lei assistente sociale, e Francesca Ruggeri, educatrice. «Il nostro compito, come associazione, è anche quello di provare a cambiare un po’ lo sguardo della società nei loro confronti», dicono, «e i risultati si vedono già».

Le storie

Fra i tanti ospiti del centro selargino c’è Anna Puliga, 28 anni, diventata un po’ la mascotte del centro residenziale della borgata dove accoglie tutti con un sorriso: «Mi occupo della biblioteca e dell’archivio. E da un po’ di tempo ho imparato a stendere e stirare». Un percorso di autonomia simile a quello di Alessandro Pala, 36 anni e originario di Decimomannu, che ogni giorno arriva da solo nel centro di via Manno in pullman: «Ho imparato a cucinare e lavorare la ceramica, e mi piace mettere il buonumore ovunque».

Una realtà al fianco dei più fragili, apprezzata anche dai vertici del Comune: «Selargius ha dimostrato nel corso degli anni che esistono associazioni capaci di realizzare grandi cose senza clamore», commenta il sindaco Gigi Concu, «a loro va un grande riconoscimento di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza».

