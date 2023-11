I ragazzi Anfass salutano il paese 

A Settimo frequentano il Centro Anffas da anni. Sono diventati amici di tutti, non hanno frequentato la scuola ma sino sono resi utili per la comunità. Ora vanno via, frequenteranno la sede di Selargius per completare un corso di studio e di vita. E ieri mattina, accompagnati dalle operatrici Sara e Cristina, i ragazzi dell’Anffas prossimi al trasferimento nelle nuova sede hanno salutato il sindaco Gigi Puddu recandosi in Municipio per dare un arrivederci al paese.

«Durante la permanenza a Settimo - ha detto il sindaco Puddu - i ragazzi si sono anche resi utili alla nostra comunità collaborando alla manutenzione e al decoro di alcuni spazi verdi, rimasti spesso deturpati da cittadini incivili. Ragazzi che meritano un ringraziamento per essere stati un esempio per tutti». (r. s.)

