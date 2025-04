I racconti dell’ex sindaco-scrittore 

La fascia tricolore l’ha appesa al chiodo tanti anni fa. Ma la voglia di raccontare non è mai stata nel cassetto. Aldo Pili 77 anni, per tanti è ancora “su sindacu”, l’ha fatto per 10 anni a Sestu.

Ma lui prima di tutto è uno scrittore, e ha dato alle stampe il suo ultimo lavoro, “L’infinito”, per la casa editrice Enrico Spano. Giovedì la presentazione, alle 18.30, nel giardino del locale Olivarium, in via Ottaviano, ingresso libero.

Curiosità

«Costruisco una storia attorno alle mie curiosità», così sintetizza la passione di una vita, e ciò che lo ispira. L’ultima fatica è la storia di Alfonso, un uomo che è rimasto affascinato dalla spedizione sulla Luna, e cerca di comprendere l’infinito dell’universo: «Ho sempre avuto questo interesse», svela Pili «è uno dei quesiti dell’umanità, ma per Alfonso diventa ossessione. Un trauma che lo porta ad estraniarsi dalla realtà. Da qui nascono tante prove che lui e la famiglia dovranno affrontare».

Pieno di energia, estroverso, Pili più che raccontarsi ama raccontare, soprattutto del suo grande amore, le storie: «A scrivere ho iniziato verso i quarant’anni ma questa passione l’ho sempre avuta, pian piano leggendo e scrivendo ho trovato il mio modo di esprimermi».

Altri quattro romanzi

Il risultato sono altri quattro romanzi pubblicati tra il 1993 e il 2025: «E ne ho altri in cantiere, scrivo quando sono ispirato, senza pensare alla pubblicazione». Ma come si incontrano il sindaco e il politico? «Il fattore comune è l’interesse sociale». Come nel suo primo libro pubblicato: «S’intitola “Una luce per le tenebre”, e racconta di un gruppo di ragazzi persi nella droga». E ancora: «“Il Tempo”, confronto tra un orologiaio e un filosofo. “Nessuno è nessuno”, tre generazioni di incomprensioni in una famiglia, fino al finché i nodi si sciolgono facendo riemergere un omicidio senza processo e un amore negato. “Attraverso il molo”, dove un’altra famiglia affronta situazioni difficili per le scelte fatte dai figli. In tanti anni è arrivato anche qualche riconoscimento: «Nel 1993 ho vinto il primo premio della Cosarda e stavolta sono stato tra i finalisti del concorso letterario di Siena. Ma la più grande soddisfazione è riuscire a esprimere i miei sentimenti». Non pensa a diventare un autore famoso: «Finora ho lavorato con piccole case editrici, per il piacere di essere letto anche da pochi ma di renderli felici. E in futuro chissà». I prossimi libri? «Uno l’ho già pronto da qualche anno, racconta il difficile rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale. Per chiedersi fino a che punto dobbiamo farci condizionare da freddi modelli e calcoli meccanici».

