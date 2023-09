I racconti del focolare rivivono al ritmo dei “goccius” 

I racconti dei nonni rivivono a Sa dom’e Farra.

Sono stati i “contus de forredda” – le leggende popolari che si raccontavano davanti all’antico focolare domestico - al centro della serata nell’ex museo etnografico di via Porcu per il primo appuntamento della settimana della rassegna “Si ghetat custu bandu” organizzata dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu.

Scritti da Giusy Ghironi, i contus sono stati letti dalla presidente del consiglio Rita Murgioni, da Donatella Piu dell’associazione Genti Arrubia e da Teresa Scintu. Accompagnati dai goccius cantati di alcune ragazze.

Domani nuovo appuntamento dedicato al laboratorio sartoriale Si comincia alle 19.30. Sarà l’occasione per osservare da vicino l’antico metodo di imbastimento de “su cossu”. Le associazioni Su Idanu e Femminas, si soffermeranno dapprima sulla descrizione sartoriale di quello che sostanzialmente era il reggiseno delle donne di un tempo, per poi passare alla realizzazione del modello cartaceo. Venerdì spazio alla solidarietà con la grande festa dell’Admo cittadina assieme ai Lions Club, mentre sabato 23 torna il laboratorio di ballo sardo a cura dell’associazione Città di Quarto 1928.

