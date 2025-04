I raccoglitori di abiti scassinati dai vandali 

Grave atto di vandalismo a Sestu. Distrutto uno dei cassonetti per il riciclo abiti, in corso Italia. Ignoti hanno sfasciato lo sportello, probabilmente con l’intento di rubare gli abiti, ma li hanno lasciati per terra, sparsi qua e là; episodi simili anche in via Dante. Una scena che ha destato l’indignazione di residenti e passanti. Inoltre questi cassonetti sono nuovi, appena arrivati in città con un nuovo appalto. «Abbiamo informato immediatamente gli uffici tecnici», commenta l’assessore all’Igiene Urbana Massimiliano Bullita. Si valuta anche l’installazione di telecamere.

