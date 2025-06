I. R. moniaflor campione 

Apoteosi I. R. Moniaflor. I rossoblù conquistano il titolo Msp Over 55 battendo ai rigori sul sintetico di Mulinu Becciu gli Amatori Orione Selargius dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La squadra di Andrea Laconi succede alla Sardachem. Una finale combattutissima, chiusa 6-5, tra due compagini che avevano superato in semifinale il club campione uscente e la Maccioni Marmi (a sua volta finalista un anno fa). Decisivi per i selargini gli errori dal dischetto di Sirigu ed Efisio Pusceddu e un grande Paschina, estremo difensore rossoblù.

Tripudio rossoblù

Parte meglio la squadra di Miro Perseu, che deve fare a meno dello squalificato Sotgiu, goleador decisivo anche nei playoff. I biancorossi (sabato in blù) sbloccano la gara nel primo tempo con una rete di Sirigu. La reazione dei cagliaritani nella ripresa è veemente e porta all’incornata vincente di Muru sul cross di Farris a due minuti dal termine dei regolamentari. Si va ai rigori.

Neris per la Moniaflor apre la serie positiva dagli undici metri, Tolu risponde per i selargini. Nemmeno Brusa e Rundeddu falliscono, quindi Sarigu mette a segno il terzo tiro dal dischetto per il provvisorio vantaggio cagliaritano. Poi sbagliano Sirigu e Pala. Luciano Pusceddu riporta la sfida in parità, Mastino e Muzzeddu fanno centro. Farris per la Moniaflor sigla il nuovo vantaggio mentre Paschina neutralizza il tiro dal dischetto di Efisio Pusceddu e consegna il titolo alla Moniaflor.

Quarti Over 50

Nell’Over 50 I Quartieri/De Amicis, Mediterranea e Okki Villanova sono le prime tre semifinaliste. La quarta squadra uscirà dalla sfida di domani sera tra Pgs Audax Frutti d’Oro e Accademia Sulcitana. I biancoverdi saranno impegnati anche sabato nella finale di Coppa Italia contro I Quartieri De Amicis, regina della stagione regolare e detentrice del titolo che nei quarti intanto regola 2-0 la Nivea Karalis con le reti di Fanni e Gherazzu. Di misura il successo della Mediterranea di Davide Seguri sul Real Putzu grazie al gol di Murgioni. Servono invece i tiri dagli undici metri nella sfida tra Okky Villanova e Deximu: i tempi regolamentari si chiudono a reti inviolate e i cagliaritani la spuntano solo dal dischetto per 6-5.

