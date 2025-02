«I quotidiani, il mio mondo» 

«Ho acquistato la mia edicola nel 2017, senza sapere per davvero cosa mi aspettasse in questa attività - esordisce Maria Panunzio, 65 anni, che a Oristano, in via Lombardia 41, è la titolare di un chiosco dove si vendono i giornali - i primi anni sono stati faticosi, poi tutto si è costruito intorno a una famiglia, nella quale la chiacchierata, l’aiuto ai clienti, sino all’ascolto di coloro che desiderano compagnia è diventata la mia dimensione».

La mattina di un edicolante comincia presto e si arricchisce ora dopo ora grazie a incontri, chiacchiere, sorrisi tra quotidiani cartacei, riviste e giochi per bimbi. «Il contatto con le persone è la spinta che mi sveglia ogni giorno, alle 4.30. Io sono nuova in questo mestiere eppure ne sono entusiasta. I tempi attuali comportano fatica nella gestione del servizio, con l’onnipresenza del web e del suo proliferare di notizie – racconta l’edicolante di Oristano - per fronteggiare queste difficoltà si mettono in vendita servizi in più, come la gestione spedizioni, la vendita di articoli regalo. Tre anni fa mi sono iscritta allo Snag, il sindacato della nostra categoria, così da tenermi aggiornata, ne sono diventata presidente per Oristano e provincia e, da pochi mesi, sotto la nuova presidenza nazionale di Renato Russo, sono anche consigliera».

Chi possiede un’edicola deve sapersi aggiornare rispetto ai tempi e alle diverse richieste del pubblico. Che siano prodotti nuovi o target da attirare e soddisfare. Resta importante la collaborazione tra le parti così che l’edicolante per primo si senta parte di un coordinamento di crescita e tutela.

«Il mio consiglio ai colleghi è di farsi coinvolgere nelle attività che porta avanti lo Snag, in modo da ottenere aggiornamenti su convenzioni e contributi disponibili per il settore. Io ho ricevuto sostegno e negli anni mi sono resa conto che manca informazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA