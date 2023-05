I quattro moschettieri di Ranieri 

L’esperienza di Goldaniga, l’autorità di Dossena, la testa di Obert, l’affidabilità di Altare. Per tutto il girone d’andata la difesa è stata l’anello debole della squadra, quasi fosse la vittima sacrificale (con errori al limite dell’imbarazzo) per favorire il calcio “innovativo” di Liverani. Con l’arrivo di Ranieri è diventata – guarda caso – il punto di forza del Cagliari, sino a diventare la quarta meno battuta del torneo. Una metamorfosi (tattica e caratteriale allo stesso tempo) che ha permesso al tecnico di Testaccio di ritrovare subito un equilibrio per poi costruirci attorno un progetto concreto e ambizioso. Contemporaneamente, è salito a dismisura il portiere Radunovic che ha chiuso la regular season con quattordici “clean sheet”. Potenza dei numeri: 12 gol subiti in 19 partite contro i 22 della precedente gestione. E il ruolo del reparto arretrato - e della fase di non possesso in generale - sarà decisivo anche nei playoff, sia nel turno preliminare di sabato sera con il Venezia sia nelle eventuali semifinale e finale, al netto del doppio confronto tra andata e ritorno. A prescindere dal tipo di schieramento, che sia a quattro o a tre.

Tutti per uno, uno per tutti

Il simbolo della difesa di Ranieri è Dossena, l’ultimo degli ultimi ai tempi di Liverani con cui aveva racimolato in tutto 39 minuti in 18 giornate (il paradosso!). Imprescindibile, inossidabile. Ha tenuto un livello altissimo da gennaio a maggio gestendo il reparto con autorità e risolvendo in prima persona le azioni più rognose. Giusto nell’ultimo periodo ha avuto una leggera flessione, fisiologica. Superata in tempo reale e in grande stile: il match di Cosenza è stato a dir poco sontuoso. Il fisico gli dà indubbiamente una grossa mano, non solo nel gioco aereo nel quale i suoi 195 centimetri fanno la differenza. È intelligente tatticamente poi, sa leggere le situazioni in anticipo e anche per questo fa la felicità di chi gli sta accanto. Cambiando l’ordine dei compagni, infatti, il risultato non cambia. Non è un caso se Obert è cresciuto tantissimo in questi mesi. E se Altare non ha avuto mai problemi di adattamento ogni volta che è subentrato: come se avesse la strada spianata, sia tatticamente che mentalmente, per poter dare il meglio di sé. Lo slovacco e l’ex Olbia hanno dato – chi più, chi meno - un contributo importante nella scalata rossoblù e Ranieri sa di potersi fidare di entrambi ciecamente in qualsiasi momento. Durante i playoff, però, potrebbe puntare sull’esperienza di Goldaniga, non a caso lo ha preservato venerdì al San Vito (essendo diffidato). Anche se poi, con le gare così ravvicinate, tutti avranno un peso specifico, dall’inizio o nei minuti finali, soprattutto se il Cagliari dovesse arrivare sino in fondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA