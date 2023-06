«I Quattro Mori? Forse il loro appoggio mi ha danneggiato»  

Inviato

Assemini. La fascia tricolore, la poltrona, la scrivania. Mario Puddu, ieri mattina, è rientrato dopo cinque anni nel suo vecchio ufficio per salutare il commissario Carcangiu e ringraziarlo per il lavoro svolto.

Che effetto fa?

«Solo appena sono rientrato in quest'ufficio mi sono accorto che mi era mancato».

Ha annunciato che riappenderà la foto di Gigi Riva.

«Sì. Su quel muro. Vicino a quella del presidente Mattarella».

La sua lista civica ha doppiato quella del M5s: una soddisfazione particolare?

«Spero che prima o poi le domande sul M5s non mi vengano più fatte. È ovvio che il risultato della mia civica mi ha fatto piacere: è composta da amici che si sono voluti mettere in gioco e gettare nella mischia, e non era mai capitato che ad Assemini una civica fosse la prima forza politica».

E va bene. Ma cosa pensa del risultato del partito di cui per anni è stato un esponente di punta?

«Mi auguro che svolga un ruolo politico costruttivo per la città. Cosa che mi auguro di tutte le altre forze politiche».

Al ballottaggio ha avuto 400 voti in più rispetto al primo turno. Si è fatto un'idea della provenienza?

«La scelta era ridotta a due nomi e ogni elettore ha dovuto fare un ragionamento diverso rispetto al primo turno. Chi voglio che mi rappresenti come sindaco? Puddu o Corrias? Quattrocento persone che al primo turno avevano fatto altre scelte hanno preferito Puddu».

L’indicazione di voto del Psd’Az ha inciso?

«Mah, secondo me no. Anzi, ne sono nate polemiche, battute, ironie. Il presidente Solinas, diciamo così, non gode di grandissima popolarità, quindi alla fine potrebbe addirittura avermi danneggiato».

Ha avuto voti da destra?

«Beh, supponendo che gli elettori abbiano confermato la scelta del primo turno penso che qualcuno del centrodestra mi abbia votato. Ma anche Corrias ha avuto più voti rispetto al primo turno, o sbaglio?»

Circa 120 in più, sì.

«Magari una parte di elettori di centrodestra ha deciso di votare per lui, mentre altri hanno ritenuto di avere più affinità col candidato del polo civico».

Le sono arrivati voti anche da elettori del Pd?

«Magari quelli mi sono arrivati già al primo turno e si sono confermati al ballottaggio».

Lei ha sempre sottolineato la natura civica del suo progetto, tuttavia i suoi alleati sono parte integrante della maggioranza di centrodestra che governa la Regione: le loro istanze avranno riflessi in chiave locale?

«Le istanze dei gruppi locali avranno certamente dei riflessi: fanno parte di una coalizione e ci sarà un confronto su ogni tema. Ma questo non ha niente a che fare col governo regionale. Quando è nato questo progetto, hanno dovuto decidere se replicare la coalizione che governa la Regione oppure aderire alla proposta civica di Mario Puddu, che qualche anno prima stava per scontrarsi con Solinas: hanno stabilito che ad Assemini questo era il progetto più convincente e più proficuo per la cittadina e che aveva serie possibilità di vittoria».

Nella sua maggioranza ci sono consiglieri molto giovani: cosa si aspetta da loro?

«Innanzitutto la loro freschezza, la loro vitalità. Le giovani generazioni hanno uno sguardo diverso dal nostro sulla società. Sono molto fiero della loro presenza in Aula».

Per la Giunta avete già tirato fuori il Manuale Cencelli?

«Ancora non ne abbiamo discusso. Di certo saranno coinvolte tutte le forze politiche della coalizione. Cercheremo di trovare i giocatori migliori per ogni ruolo ricordandoci che l’obiettivo è migliorare Assemini».

Peserete le preferenze?

«Per fare una Giunta ci vuole innanzitutto il buon senso. Come in tutte le cose della vita».

Che tempi prevede per l’annuncio della squadra?

«Ho dieci giorni di tempo per convocare il Consiglio che dovrà riunirsi entro i successivi dieci».

Si prenderà tutto il tempo a disposizione?

«Non ne ho idea. Da oggi sarò H24 a contatto coi cittadini. Una cosa è certa: la squadra va costruita per durare cinque anni».

La candidata Niside Muscas ha annunciato l'intenzione di presentare un altro ricorso: è preoccupato?

«Non sono sicuro che lo farà, il ricorso. Posso capire: nove voti di margine sono davvero pochi, il dubbio se lo vuole togliere. Per ora sinceramente non mi pongo il problema, sono concentrato sull’impegno. Aspettiamo e vediamo che succede».

