I quattro ministri della difesa  

Quarantadue reti sulle spalle. La difesa del Cagliari è una delle più bersagliate e battute – cinque squadre hanno fatto peggio – ma è un reparto su cui puoi comunque fare affidamento, ora che la lotta per garantirsi un posto nella prossima Serie A entra nel vivo. Presenze, rendimento e cifre dei quattro calciatori rossoblù maggiormente impiegati (praticamente sempre gli stessi, salvo infortuni o sporadiche scelte tecniche) evidenziano che la fiducia del tecnico è ben riposta, ora che le diverse alternative – Wieteska, Hatzidiakos – sono da altre parti, Palomino è considerato solo una buona alternativa e il versatile Obert è comunque il primo cambio. Luperto è una sorta di primatista perché ha giocato sempre e comunque, Mina è nella top ten in diverse voci legate al rendimento, i laterali sono una sicurezza, con una media-voto ben oltre la sufficienza.

Il ministero della difesa, nel “governo” presieduto da Davide Nicola, è quello dove si lotta sempre, portiere compreso, anche per reggere la pressione di un sistema sulla carta votato al gioco offensivo, dove i laterali – quanto possibile – devono saper fare le due fasi e i due centrali, quasi sempre, devono garantire anche un certo peso offensivo soprattutto sulle palle inattive. In tutto questo, al primo posto c’è ovviamente la difesa, la protezione di Caprile, portiere formidabile fino a qui ma che non può fare reparto da solo senza il filtro del quartetto difensivo e dei centrocampisti.

In campo

Tocca sempre a lui occuparsi dell’attaccante avversario di riferimento, al colombiano Mina, abilissimo nel ricoprire di attenzioni la punta di turno, dalle spallate ai contatti proibiti, dal trash talking al contrasto duro, ma attenzione: 27 palloni intercettati (ovvero occasioni sventate), 46 palloni rubati, 165 duelli vinti, 82 duelli aerei vinti, 43 contrasti, numeri che raccontano di un campionato ineccepibile salvo qualche sfilacciamento, che ci sta in 27 partite. Ha giocato 1905 minuti, il 78 per cento del totale del Cagliari. Luperto, che sa ricucire gli strappi che si creano, molto utile anche nel gioco aereo e negli appoggi verso la fascia sinistra, non ha perso un solo minuto di campionato, una fiducia immensa da parte di Nicola che se lo è portato dietro da Empoli, dove il ragazzo di Lecce era il capitano.

Zappa non sarà Dani Alves, ma l’uomo dell’assist di Bari è indiscutibilmente uno dei più cresciuti nelle ultime stagioni. Va in sofferenza contro gli attaccanti di fascia più dinamici, ma in tandem con Zortea rappresenta una valida soluzione negli schemi offensivi di Nicola e ha sensibilmente migliorato la fase difensiva, il vero grande cruccio delle passate stagioni. Ha acquisito una sicurezza che, con 2370 minuti giocati, il 98% del totale delle 27 giornate, ne fa una delle certezze del Cagliari. A sinistra Augello, lombardo come Zappa, quest’anno vive la sua consacrazione anche nelle cifre – nella top ten di cross riusciti – e nel minutaggio, 1848, il 76 per cento del totale, anche perché deve sopportare la temibile concorrenza di Obert, uomo di fascia ma anche centrale all’occorrenza.

Palomino e Obert, sensibilmente meno utilizzati, con l’argentino vicinissimo alla partenza nel mercato di gennaio, sono le alternative di Nicola. Serviranno anche loro nel rush finale, il vero campionato del Cagliari comincia adesso.

