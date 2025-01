i quartieri vicini alla vetta 

Tante le gare rinviate anche nei tornei Msp. Il maltempo però ha interrotto solo parzialmente il regolare svolgimento dei tre campionati.

A ridosso

Nell’Over 50 la leader Audax Frutti d’Oro impatta (0-0) col Real Putzu nella sfida di cartello dell’undicesima giornata. Ne approfittano I Quartieri/De Amicis che grazie al 3-1 esterno sulla Nivea Karalis accorciano a -3 dai biancoverdi. Brutto tonfo invece per la Mediterranea, che incassa un sorprendente 3-0 per mano degli Amatori 4 Mori, al primo successo stagionale. Non disputata Accademia Sulcitana-Deximu, hanno riposato Colonial Fruits e Okky Villanova.

Inseguitrici

Nel girone A dell’Over 55 il rinvio della gara delle capolista Masnata Chimici (contro l’Opes Team) consente alle inseguitrici di avvicinare decisamente la vetta. La Campagnola supera per 6-1 il Nuraghe e si conferma al secondo posto, mentre la Sardachem travolge 9-1 la Nuova Ellas e sale a quota trentadue. Rallenta invece la Cooper Band, fermata sull’1-1 dalla Car Refinish: il pareggio non mette in discussione il quarto posto degli asseminesi, che salgono a quota ventinove. Di. Fer.-Poggio dei Pini/Sotto La Torre, Tielle/PLS-Sinnai Conad Superstore e Ingegneri-Myair Svapo, sono le altre tre gare rinviate. Nella prima giornata di ritorno ha riposato la Gigi Spada SI. TI.

Punto a punto

Continua il testa a testa la nel girone B: Maccioni Marmi chiama, I. R. Moniaflor risponde. I selargini piegano con una quaterna La Vernice e arrivano a cinque vittorie di fila toccando quota quarantuno, ma a -1 la vicecapolista vince di misura sul Cagliari 2007 e non molla. Gli Amatori Orione Selargius restano al palo per il rinvio della gara con la Frama/Beko Service ma confermano comunque la terza piazza con trentaquattro punti. Il decimo risultato utile consecutivo consente agli Amatori La Palma (vittoriosi per 1-0 contro la De Amicis, per la rete di Serra) di consolidare il quarto posto. Selis, Miscera e Farris invece siglano il 3-0 con cui la Polisportiva Sestu piega il Mulinu Becciu: la squadra è sesta a un punto da Il Club, che invece non ha disputato la sua gara con la Sardegna Termale Sardara. Rinviata anche la sfida tra Aldebaran e Cral C.t.m., mentre i gol di Manca e Fadda permettono ai Resti Umani di cogliere il secondo successo di fila (2-1 sul Fileferru).

RIPRODUZIONE RISERVATA