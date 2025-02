i quartieri vedono l’audax 

Rallenta l’Audax nell’Over 50 dell’Msp. Frena anche la Campagnola in testa al girone A dell’Over 55. Nel girone B la leader è ancora la Maccioni Marmi.

Più vicini

Pgs Audax Frutti d’Oro sempre in testa nell’Over 50, ma lo 0-0 con l’Okky Villanova consente a I Quartieri/De Amicis (vittoriosi di misura sul Real Putzu) di accorciare a -2. Finisce 1-0 anche tra 4 Mori e Accademia Sulcitana, mentre il Deximu cala il poker sui Colonial Fruits. Hanno riposato Mediterranea e Nivea Karalis.

Frenata

Nell’Over 55 la regina del girone A impatta clamorosamente con l’Opes Team (0-0) e favorisce la Masnata Chimici, che col 4-0 sul Nuraghe torna a -2. Perde terreno la Sardachem, sconfitta 1-0 dalla Car-Refinish e avvicinata dalla Cooper Band, vittoriosa sull’Ellas 2-1 grazie a una doppietta di Spina. Al quarto posto, condiviso proprio con i detentori del titolo Over 55, c’è anche la Tielle/PLS: Tronci, Demontis, Meloni e Taccori firmano la quaterna contro il Poggio dei Pini/Sotto la Torre (a segno con Lorrai e Serreli). Il Sinnai Conad si aggiudica 2-1 la sfida diretta per un posto nei playoff con la Di. Fer. Con il medesimo risultato la Gigi Spada SI. TI. piega la Myair Svapo e aggancia l’ottavo posto a quota 28.

La sfida diretta

Si chiude in parità il big match del girone B tra Maccioni Marmi (rete di Belfiori) e I. R. Moniaflor (con Farris). I selargini mantengono tre punti di vantaggio sui cagliaritani. Gli Amatori Orione Selargius ne approfittano per accorciare: Melis, Sotgiu e Pusceddu siglano il tris su Il Club, che scivola al sesto posto superato dalla De Amicis (1-0 sul Sestu) e agganciato dalla Sardegna Termale (1-0 sulla Frama/Beko Service). Il 3-0 con le firme di Pichiri, Orrù e Rais consente agli Amatori La Palma di superare la cenerentola Mulinu Becciu e consolidare il quarto posto. Secondo successo di fila del Cagliari 2007 (3-1 su La Vernice), mentre Resti Umani/Zaza Kospi (in rete con Manca e Asunis) e Cral C.t.m. chiudono sul 2-2. Termina in parità dopo un combattuto 3-3 la sfida tra le deluse Aldebaran (a segno con una doppietta di Onnis e gol di Piras) e Fileferru. Stasera si recupera Nivea Karalis-Deximu (Over 50), mercoledì per l’Over 55 si recuperano Cagliari 2007-Frama/Beko Service e Myair Svapo- Poggio dei Pini/Sotto La Torre.

RIPRODUZIONE RISERVATA