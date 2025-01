I quartieri storici si vestono di arte 

L’arte resta protagonista del cartellone cagliaritano di eventi. Tra sipari pronti ad abbassati e nuovi appuntamenti.

All’hotel Italia di Cagliari, in via Sardegna 31, sabato è l’ultimo giorno utile per visitare "Roberta Bruno. Le donne”. La mostra è curata da Simone Mereu Canepa. L’allestimento è negli spazi espositivi dell'albergo e si focalizza su uno dei temi cari a Bruno: il mondo femminile. L’artista – milanese di nascita e sarda d’azione – ha il suo quartier generale a Quartu, dove vive e lavora. Canepa ha scritto: «Per Roberta Bruno dipingere per lei è un'esperienza necessaria e urgente. Le sue opere sono riflessioni visive che invitano il pubblico a entrare nel suo mondo interiore».

Allo spazio E_Emme di via Mameli 187, va invece avanti sino al 30 gennaio la mostra “Di forma in forma”, dell’artista marchigiano Nicola Farina. L’allestimento è di Anna Oggiano. Le opere di Farina si caratterizzano per essere una sintesi tra pittura, scultura e disegno.

Mercoledì 8 gennaio, invece, al Cornetto acustico di via San Giovanni 219 si apre “Quasi corpi”, la mostra di Viviana Fernandez Nicola, curata da Caterina Ghisu. L’artista argentina porta a Cagliari il cartone riciclato, rimodellato in forme astratte.

