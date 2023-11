i quartieri riprendono il comando 

Torna il campionato nell’Over 50 dopo la parentesi del primo turno della Coppa Italia: I Quartieri/De Amicis si riprendono la vetta solitaria nel quarto turno. Nell’Over 55 gli Amatori Orione Selargius confermano la propria leadership nel girone A (assieme a Il Club) mentre nel girone B la Campagnola viaggia a punteggio pieno.

I Quartieri comandano

Il successo per 2-1 sugli Amatori 4 Mori vale la testa della classifica per I Quartieri/De Amicis, che dopo il pari di due settimane fa tornano alla vittoria e staccano la Pgs Audax Frutti d’Oro, battuta in casa dal Decimo 2013 per 2-0. La squadra capoterrese oltre a subire l’aggancio proprio del Decimo vede sfumare anche il secondo posto ora occupato dal Real Putzu, che con un 3-0 secco si impone sulla Mediterranea, ferma a quota quattro punti. Ne approfitta la I. R. Ultimi/Moniaflor, cui basta lo 0-0 contro l’Okki Villanova per salire al sesto posto. Il secondo pareggio del quarto turno lo siglano l’Asd Nivea e l’Accademia Sulcitana: per i cagliaritani è il primo punto stagionale, che non serve a evitare l’ultimo posto, mentre per i sulcitani è il secondo pareggio, utile per portarsi a una lunghezza dall’Amatori 4 Mori, terz’ultima e al terzo ko consecutivo.

Il Club a valanga

Il capocannoniere del girone A dell’Over 55 Luciano Pusceddu (otto reti) con la doppietta di sabato trascina il suo Orione Selargius in vetta grazie al 4-1 sul Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto La Torre, sempre fermo a quota tre punti. Non molla Il Club, che dopo il pareggio dell’esordio conquista il quarto successo di fila: la matricola del torneo si aggiudica lo scontro diretto contro la Sardachem con uno stupefacente 7-1. Tiene il passo a un punto dal duo di testa la Maccioni Marmi, che si aggiudica 2-0 lo scontro diretto con la Cooper Band e in un colpo solo guadagna pure il secondo posto proprio ai danni della squadra di Assemini. Torna al successo (il secondo stagionale) anche la Domel/E. I. 83, che riscatta la sconfitta del turno precedente con un pokerissimo sull’Aldebaran, ultimo a zero punti assieme al Cral C.t.m., sconfitto 3-0 dagli Amatori La Palma, al secondo successo consecutivo e ora ottavi. In un turno senza pareggi spicca anche il 3-0 con cui i Resti Umani/Zaza Kospi S.r.l. regolano a domicilio la Gigi Spada SI.TI., agganciata a quota quattro dagli Ingegneri vittoriosi sulla Tielle/PLS 3-2. Ha riposato la Di.Fer.

Campagnola forza cinque

Bastano due reti alla capolista Campagnola/140 Gr. Spaghetteria per piegare la Polisportiva Sestu e conquistare la quinta vittoria su cinque nel girone B. Vincono anche le immediate inseguitrici, che mantengono il gap di tre punti: la Masnata Chimici infligge un 2-1 al Cagliari 2007/Bar Gaviano, mentre gli Amatori Cagliari/La Vernice faticano ma alla fine hanno la meglio sulla Car-Refinish, sconfitta 3-2. Si fermano ancora i Vigili del Fuoco (secondo ko di fila): i pompieri si inchinano al Fileferru (2-0), al secondo successo consecutivo che vale 7 punti in classifica a -1 dalla De Amicis. I cagliaritani impongono l’1-1 (unico pari di giornata) al Sinnai Conad, raggiunto a quota 7 anche dalla Cigiesse che ottiene la seconda vittoria di fila (2-1) contro un Avis Assemini ultimo e fermo a un punto da tre turni. Tre punti pesanti anche per il Nuraghe, che batte l’Ellas 2-1: non vinceva dalla prima di campionato. Turno di riposo per la Frama/Beko Service.

