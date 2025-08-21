I quartieri residenziali “chiusi per ferie” 

Sono passati i tempi in cui la città, soprattutto nel periodo a cavallo di Ferragosto, chiudeva per ferie. Sino a vent’anni fa, prima dell’avvento della grande distribuzione, in questo periodo trovare un negozio con le serrande sollevate era molto difficile. Oggi la situazione è cambiata, ma non nei quartieri residenziali. A Genneruxi, Monte Urpinu, San Benedetto, Fonsarda scovare un bar, una rivendita di tabacchi o più semplicemente un’edicola aperti è altrettanto complicato. Guai, poi a fare guasto con l’auto o la moto: meccanici e concessionarie si godono il riposo. Un problema, perché i rioni del centro sono abitati in numero maggiore da anziani, che non sempre hanno la possibilità di andare in vacanza e o di spostarsi facilmente.

Non nel centro storico, nel triangolo compreso tra via Roma, piazza Yenne e largo Carlo Felice, il discorso è diverso: i ristoranti viaggiano a gonfie vele, grazie ai turisti.

Scoordinamento

«C’è una sorta di scoordinamento tra i commercianti, ma non si può non tenere conto che il problema sono i pochi turisti che non garantiscono il flusso nei quartieri al di fuori del centro storico». Marco Medda è il presidente provinciale di Confesercenti. «Nei rioni residenziali, molti partono in ferie e chi rimane non è sufficiente neanche alla copertura dei costi. Così il gestore ne approfitta per concedere le ferie ai dipendenti». Però anche nel centro storico non mancano le serrande abbassate. «Di solito sono i più deboli che optano per questa soluzione». Medda fa una proposta. «Il mercato di via Quirra, il parcheggio Cuore, la zona universitaria sono buone offerte attrattive. Dobbiamo studiare come sfruttarle, cercando di spostare l’enorme carico antropico dal centro alle periferie».

Poca programmazione

Emanuele Frongia, della Confcommercio Fipe, è pragmatico. «Sta accadendo quello che accadrà da ottobre a marzo, quando molte attività di ristorazione apriranno solo il fine settimana». Frongia è critico. «Purtroppo, in fatto di programmazione di eventi, siamo peggio di qualsiasi altro centro dell’hinterland. È necessaria una chiave di lettura da proporre alle amministrazioni. Lo faremo il primo settembre con “Il Manifesto Cagliari 2025”, un punto di partenza, un’occasione per guardare alla nostra città con occhi nuovi».

Commercianti al centro

Edoardo Tocco fa parte della commissione comunale sulle Attività produttive. «Il commercio è la struttura portante della città. A Cagliari manca la programmazione nei quartieri residenziali anche perché le associazioni di categoria dovrebbero confrontarsi di più con l’amministrazione comunale. Noi siamo a disposizione».

