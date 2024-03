I Quartieri primi negli Over 50 Over 55: rallentano le capolista 

Con due turni di anticipo I Quartieri/De Amicis si aggiudicano il primo posto della stagione regolare negli Over 50. Rallentano le capoliste nei due tornei dell’Over 55: nel girone A la Cooper Band agguanta la vetta.

Verso il bis

Il 2-0 sull’Audax consacra al primo posto degli Over 50 la De Amicis, con due giornate ancora da disputare. la squadra capoterrese viene superata in classifica dall’Okki Villanova, vittoriosa per 2-0 sulla Sulcitana. Brutti tonfi per Decimo 2013 (1-0 contro la Nivea) e per il Real Putzu, sconfitto 2-1 dagli Amatori 4 Mori. Pari a reti bianche infine tra Moniaflor e Mediterranea.

Rallentamenti

La Maccioni Marmi non va oltre l’1-1 con la Sardachem ma mantiene la testa del girone A dell’Over 55, agganciata però dalla Cooper Band, vittoriosa su Il Club (1-0). Successi anche per SI. TI. (4-2 sul Poggio dei Pini), Di. Fer. (sulla Tielle/PLS per 2-0), e del Cral C.t.m., di misura sull’Aldebaran. Amatori La Palma e Domel siglano invece il secondo 1-1 della sesta di ritorno. Rinviata infine Orione Selargius-Resti Umani, mentre hanno riposato gli Ingegneri.

Anche nel girone B dopo una striscia di undici vittorie la Masnata Chimici viene fermata sull’1-1 dai Vigili del Fuoco. Ferma per riposo la Campagnola, accorcia sul secondo posto la Vernice (2-0 sull’Ellas), la Polisportiva Sestu si conferma invece in quarta posizione, grazie al 3-1 sulla Frama. In chiave playoff successi importanti per Cagliari 2007 (3-0 sul Fileferru) e per il Sinnai Conad (4-0 sull’Avis Assemini). Cigiesse-De Amicis (3-3) e Car-Refinish-Nuraghe (0-0) terminano in parità.

