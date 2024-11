i quartieri insidiano l’audax frutti d’oro 

I Quartieri De Amicis restano in scia dell’Audax negli Over 50. Sardachem ancora regina nel girone A dell’Over 55; la Maccioni Marmi invece comanda sempre nel girone B.

Flamengo ritirato

Stop forzato per l’Audax Frutti d’Oro, che però continua a guidare gli Over 50: la gara non si è disputata per via del ritiro del Flamengo, ufficializzato la scorsa settimana. I Quartieri, vittoriosi 5-0 sui Colonial Fruits, si rifanno sotto. Tris dell’Okky sui 4 Mori (3-0) e della Mediterranea sull’Accademia Sulcitana (3-1). Rinviata la gara tra Nivea Karalis e Real Putzu. Sesto turno con riposo invece per il Deximu.

Tallonata

La Sardachem, capolista del girone A dell’Over 55, non sbaglia grazie al 3-0 sugli Ingegneri. Non molla la Campagnola (3-2 sulla Sinnai Conad), che insegue sempre a un punto, mentre lo stop (1-0) con la Gigi Spada costa alla Cooper Band l’aggancio della Masnata Chimici, che però non va oltre il 2-2 col Poggio dei Pini. Sale al quinto posto la Di. Fer. per effetto del 3-1 sulla Opes Team. Successi preziosi anche per la Tielle (1-0 sul Nuraghe) e la MyAir sull’Ellas per 3-1. In questa ottava giornata ha riposato la Car-Refinish.

Forza otto

Nel girone B continua la corsa a punteggio pieno della Maccioni Marmi (3-0 sulla Frama), sempre a +3 sulla I. R. Moniaflor vittoriosa di misura sulla Sardegna Termale Sardara. L’Orione Selargius rallenta col 2-2 con la Vernice e viene avvicinato dal Sestu (5-2 sul Fileferru). Gli Amatori La Palma calano invece il poker sul Cral C.t.m., così come Il Club sul Cagliari 2007. Cinquina dei Resti Umani sul Mulinu Becciu. Il successo 2-0 sull’Aldebaran consente alla De Amicis di accorciare a un punto sul settimo posto.

Mercoledì verrà recuperata la sfida tra gli Amatori La Palma e la De Amicis, non disputata lo scorso 5 ottobre e valida per il primo turno di campionato.

