I quartieri e le parrocchie si mettono in gioco 

I quartieri cittadini tornano protagonisti dello sport con quasi un centinaio di giovanissimi. Ha preso il via ieri il progetto “Nuoro. I quartieri entrano in gioco”, la manifestazione sportiva che fino al 23 luglio coinvolgerà cinque parrocchie cittadine e 85 ragazzi tra gli 8 anni e la seconda media, affiancati da volontari e educatori. Nove gli eventi in programma, dal calcio al basket, dalla mountain bike ai giochi popolari, con squadre miste composte da un massimo di 15 partecipanti. Ieri mattina la presentazione in Comune con l’assessora allo Sport Natascia Demurtas che ha detto: «Una visione di sport che unisce e viene riportato nei quartieri e nelle parrocchie».

Eventi anche ai campi di Sa Terra Mala e Sedda Ortai. La cerimonia finale si terrà, invece, al Polifunzionale. Il coordinatore Salvatore Rosa ha evidenziato la sfida di «creare il ponte tra comunità e parrocchie. L’idea progettuale nasce per creare un lavoro d’insieme. Spero che questa esperienza sia l’occasione per ampliare il lavoro». «Abbiamo pensato di riproporre i giochi di strada con le nuove generazioni e vedere cosa succede», ha detto Luigi Satta. L’educatrice Gabriella Mureddu ha aggiunto: «Siamo felici di essere coinvolti in questo progetto». Presenti anche i parroci e i piccoli giocatori.

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