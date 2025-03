i quartieri di nuovo primi 

I Quartieri tornano in vetta nell’Over 50. Sardachem in fuga nel girone A dell’Over 55. Nel girone B la Maccioni Marmi cerca l’allungo nel recupero di mercoledì.

Davanti

I Quartieri/De Amicis balzano in testa nell’Over 50 approfittando del turno di riposo della Pgs Audax Frutti d’Oro. Il 3-0 nel big match della settima di ritorno contro l’Okky Villanova rilancia le quotazioni dei detentori del titolo di categoria. Tonfo del Real Putzu (3-2 con la Mediterranea), mentre l’Accademia Sulcitana cala il tris sulla Nivea Karalis. Pari (0-0) tra Colonial Fruits e Amatori 4 Mori.

Al palo

Nell’Over 55 continua la corsa della Sardechem, al settimo successo consecutivo: la battistrada del girone A supera il Nuraghe (2-0) e allunga sulle inseguitrici. Un gol di Lussu condanna la Masnata Chimici (contro la Car-Refinish), sorpassata dalla Campagnola che non ha problemi con la Nuova Ellas (2-0). Al quarto posto resiste la Cooper Band nonostante il mezzo passo falso (2-2) con l’Opes Team. Il successo di misura contro la Tielle /PLS rilancia le ambizioni degli Ingegneri in chiave spareggi, che non dovrebbero essere in discussione per la Sinnai Conad Superstore pur fermata sul 2-2 da una rediviva Myair Svapo (al secondo pari di fila). Sempre in ottica playoff è pesante il 4-2 della Gigi Spada SI.TI. nello scontro diretto con la Di. Fer., vittoria che vale pure il sorpasso in classifica. Ha riposato il Poggio dei Pini/Sotto la Torre.

Duello serrato

Maccioni Marmi (attesa dal recupero con gli Amatori La Palma) e I. R. Moniaflor non sbagliano. I selargini infliggono un 2-0 secco alla De Amicis e continuano a comandare il girone B. La vicecapolista con Giannoni, Porcu e Sirigu (doppietta) abbatte la Polisportiva Sestu (in gol con Cau). Gara rinvita per l’Orione Selargius (contro il Cral Ctm). Una rete di Serra mantiene al quarto posto gli Amatori La Palma, vittoriosi su La Vernice, mentre la Sardegna Termale Sardara è quinta con il 2-0 sul Fileferru. Con lo stesso risultato il Club supera i resti Umani/Zaza Kospi, che vedono ridursi a un punto il vantaggio dal Cagliari 2007 vittorioso 2-1 sul Mulinu Becciu. A quattro giornate dal termine della stagione regolare cerca un posto tra le migliori otto che disputeranno gli spareggi anche la Frama/Beko Service (2-0 sull’Aldebaran).