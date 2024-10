I Quartieri cominciano con un pari 

Mezzo passo falso per I Quartieri De Amicis, iniziano col piede giusto invece i campioni della Sardachem: i risultati più rilevanti nel primo turno del girone unico degli Over 50 e nei due gironi dell’Over 55 della nuova stagione Amatori cominciata questo weekend. Al via anche la Coppa Italia Uisp in attesa dell’avvio del campionato Over previsto per il 26 ottobre.

Al palo

I Quartieri/De Amicis, vincitori delle ultime due edizioni dell’Over 50, debuttano con uno 0-0 contro gli Amatori 4 Mori. Colpi esterni per la Pgs Audax Frutti d’Oro (3-1 sul Deximu), la Nivea Karalis (1-0 sulla Mediterranea) e l’Okky Villanova sui Colonial Fruits (2-0). Vince anche l’Accademia Sulcitana sul Real Putzu per 1-0, mentre ha riposato il Flamengo.

Cinquina

Esordio scoppiettante nel girone A per la detentrice del titolo Over 55 Sardachem (5-0 all’Ellas). La Masnata Chimici invece si accontenta dell’1-0 con la Opes. Successo di misura anche degli Ingegneri sulla Myair Svapo, della Cooper Band sulla Car-Refinish e della Tielle sul Sinnai Conad (2-1). Poggio dei Pini e Di. Fer firmano uno 0-0, mentre non si è giocata Campagnola-Nuraghe. Nel girone B parte forte l’Orione Selargius (4-0 sulla Frama). Stesso risultato con cui la Pol. Sestu abbatte il Mulinu Becciu. Col minimo scarto invece l’Aldebaran si impone sul Cral C.t.m. e Il Club sulla Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 (1-0). L’unico pari (1-1) è quello tra Fileferru e Resti Umani. Sono state rinviati Amatori La Palma-De Amicis e il big match di giornata tra Maccioni Marmi e La Vernice.

Coppa Italia Uisp

Sabato è partita anche la stagione Uisp con l’antipasto della Coppa Italia. Nel girone A la Polisportiva Isili abbatte per 4-1 la WS10 Senorbì, mentre l’Ales dopo il parziale 3-3 supera per 7-6 ai rigori la Polisportiva Villamarese 2023. Il Real Putzu si aggiudica il big match del girone B grazie al 4-2 esterno sulla Stella Rossa; nell’altra sfida i penalty decretano il successo (7-6) della Monreale Calcio sugli Amatori Guspini dopo l’1-1 dei regolamentari. Il Seddori infine regola 3-0 la Polisportiva Guasila 2022, unica sfida del girone C, dove ha riposato il Sant’Andrea Frius.