I quartieri ancora senza rivali nell’Over 50 maccioni marmi leader dell’over 55 gruppo a 

I Quartieri/De Amicis si confermano in testa nell’Over 50, mentre nell’Over 55 la Maccioni Marmi (Girone A) e il trio Campagnola-Masnata Chimici-La Vernice (Girone B) è ancora leader.

Vincono le grandi

La quinta giornata dell’Over 50 lancia a punteggio pieno la De Amicis grazie alla cinquina nel testa-coda contro l’Accademia Sulcitana. Si risolleva la Pgs Audax Frutti d’Oro: le reti di Branca, Loddo, Lampis e Contu confezionano il 4-1 sulla Moniaflor che vale il terzo posto con un punto di ritardo sulla seconda, il Real Putzu, che espugna il campo del Decimo 2013 per 3-1. Il quadro del girone unico è completato dai pareggi (entrambi per 2-2) tra Amatori 4 Mori e Asd Nivea e tra Okki Villanova e Mediterranea.

Maccioni Marmi in vetta

Inciampa l’Orione Selargius nel Girone A dell’Over 55: la sconfitta con i Resti Umani per 2-1 costa il primo posto a favore della Maccioni Marmi, che regola la Sardachem per 2-0 nel big match di giornata. Nell’altro scontro diretto d’alta quota Cooper Band e Il Club si prendono un punto ciascuno (1-1), sufficiente per questi ultimi a conquistare il secondo posto. L’altro pari (0-0) lo siglano Domel/E. I. 83 e Amatori La Palma. Vittorie pesanti invece per Di. Fer. (2-1 contro la Tielle/PLS), SI. TI. Gigi Spada (di misura sul Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto la Torre) e Cral C.t.m., al primo successo (3-0 sull’Aldebaran). Turno di riposo per gli Ingegneri.

Tre in testa

La Campagnola ha riposato nel sesto turno del Girone B, così Masnata Chimici (5-0 sui Vigili del Fuoco, al terzo ko di fila) e La Vernice (1-0 sull’Ellas, sempre più ultima) hanno perfezionato l’aggancio al primo posto. Staccato di 5 punti insegue il Sinnai Conad (3-1 sull’Avis Assemini). Prezioso anche il secondo successo stagionale della Car-Refinish (2-0 sul Nuraghe), che vale l’aggancio al Cagliari 2007 (fermato sull’1-1 dal Fileferru). L’altro pari (0-0) è tra Cigiesse e De Amicis, mentre la Pol. Sestu coglie la seconda vittoria stagionale ai danni della Frama/Beko Service, sconfitta per 3-0. I sestesi, vicecampioni in carica dell’Over 55, agganciano il Nuraghe a sei punti e continuano nella risalita in classifica riscattando il ko di una settimana fa.