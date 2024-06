I quarant’anni degli scout laici  

Un compleanno così non poteva passare inosservato. Per questo l’associazione Scout Assoraider di Quartu, per celebrare quarant’anni di attività si è regalata una giornata speciale: gli stand nel prato, un museo con i vecchi cimeli, dimostrazioni di alza e ammaina bandiera, cibo e gadget.

È stata una grande festa nei Giardini di via Fiume con la collaborazione della Pro loco cittadina e del centro commerciale naturale di viale Colombo La via del Mare e la Paff, ma soprattutto l’occasione per svelare a tanti cittadini la realtà dello scoutismo con i suoi valori e la sua vita a contatto con la natura.

Le storie

«Sono diventata scout a sei anni», racconta la vice presidente della sezione Assoraider Silvia Iacono, 49 anni, «Sono partita dai lupetti e adesso sono qui come vice presidente. Ho visto tanti bambini crescere con lo scoutismo, comprese le mie figlie. La nostra associazione, non ha legami con la chiesa, noi siamo aperti a tutti, senza nessuna distinzione neanche di genere, un’associazione arcobaleno e inclusiva. La nostra missione è far diventare chi entra qui un buon cittadino. Entrare negli scout», aggiunge Iacono, «significa giocare tanto, vivere a contatto con la natura, fare le escursioni, imparare a cucinare, ad accendere il fuoco. Vuol dire imparare il servizio sociale, andare come volontari alla mensa del viandante, raccogliere cibo per i poveri e vuol dire anche, per i più grandi, i Raider, imparare a fare impresa».

Oltre i 19 anni

Gli Assoraider sono gli unici ad avere nelle loro fila la categoria Raider per la fascia di età dai 19 anni in su. «Si sono impegnati tanto ad organizzare questa festa», spiega il Capo raid Luca Steinmetz, «e hanno avuto modo di imparare a lavorare prendendo contatto con il Comune, con gli enti, con gli sponsor. Una gran bella esperienza. Io di questi 40 anni ne ho vissuto 20 ed è tutto bellissimo. Eravamo 60 adesso siamo 120 e abbiamo le liste di attesa. Dopo il periodo del Covid», prosegue, «c’è stata un’impennata di iscrizioni, si aveva voglia di uscire ma anche di coltivare i valori più sani».

La cerimonia

E nei Giardini di via Fiume, ci sono tutti con la loro divisa di ordinanza: i Lupetti, Esploratori, Rover e, appunto, i Raider. C’è la musica, ci sono i giochi e la toccante cerimonia dell’ammaina bandiera con i ringraziamenti di rito al fondatore Carlo Godel, e da oggi in poi la Sezione Quartese degli Assoraider si chiamerà Sezione di Quartu Carlo Godel.

Emanuele Argiolas ha 20 anni ed è scout da quando ne aveva 7: «Essere scout è un modo di vivere, di mettere in pratica i valori in cui si crede». Virginia Floris di anni ne ha invece 18, ed è nel gruppo dal 2012. «Amici dei miei genitori avevano iscritto la figlia e così iniziai anche io. Un’esperienza che ti fa crescere. Abbiamo fatto progetti bellissimi e mi sono fatta tanti amici». Tra questi Gaia Piras, anche lei 18 anni: «Qui mi sono anche fidanzata. Essere scout è una vita bellissima, piena di valori, all’aria aperta, con tanti amici».

