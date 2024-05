I quadri e le altre costruzioni: Pastorello e la Gebaude art gallery 

«Sassari deve stare al centro dell'arte», afferma Giovanni Manunta, alias Pastorello. Un progetto ambizioso che dopo l'inaugurazione della Pinacoteca contemporanea di Laerru, grazie proprio alle 35 opere donate dall'artista sassarese, diventa più solido con l'apertura a Sassari della Gebaude art gallery, in via Cagliari 4. La Gebaude (che in tedesco significa edificio, costruzione) sarà inaugurata domani alle 18 con la mostra “Quadri e altre costruzioni” dello stesso Pastorello, co-fondatore della galleria con Giovanna Pittalis. Un artista di 57 anni sulla scena da 30 ma che conserva l'entusiasmo giovanile e una giovane operatrice culturale (24 anni) che ha già accumulato esperienze da Over 30 tra studi accademici, giornalismo, cura di mostre, musei e siti.

«È stata proprio Giovanna a farmi scoprire Artsy, la più grande piattaforma d'arte online al mondo – spiega Pastorello – e quindi insieme abbiamo pensato di aprire una galleria che potesse dare luce internazionale all'arte contemporanea, soprattutto locale ma non solo. Anche per vendere, soprattutto ai mecenati e appassionati di arte, che col loro acquisto contribuiscono a certificare la fatica dell'artista e la qualità dell'opera. E per poter entrare come galleria nel circuito di Artsy occorre osservare regole severe, proprio perché è un importante riferimento per i collezionisti d'arte di tutto il mondo».

De pictura 2020-2024

È il titolo del catalogo curato da Eleonora Angiolini, direttrice della Pinacoteca, che verrà presentato giovedì prossimo alle 18. E in via del tutto eccezionale la Gebaude art gallery resterà aperta tutti i giorni dal 2 sino al 6 giugno, per aprire poi solo su prenotazione. Il catalogo riporta le opere di Pastorello realizzate negli ultimi cinque anni. Sono poco più di una quarantina ma non verranno esposte tutte insieme nella galleria sassarese, ci sarà un avvicendamento, una rotazione periodica.

Lo stile di Pastorello è personale. Fiere e volti umani, luoghi tra l'esoterico e l'allegorico, paesaggi dove galleggiano particelle che sembrano le pillole di Matrix, forme tubolari, libere e colorate visioni. “Sweet Dream Circus”, “Prometeo liberato”, “Fera bestia” e “Montagne russe” giusto per citare qualcuna delle opere. Anche i titoli fanno parte di quella felice anarchia creativa di Pastorello che attinge pure alla musica, alla letteratura e ad altre lingue.

Le prossime mostre

La programmazione degli artisti sardi che esporranno alla Gebaude copre già tutto l'anno. Nei prossimi mesi spazio alla giovane sassarese Laura Kaamos, appena uscita dall'Accademia di Belle Arti “Sironi” e alla nuorese Rachele Sotgiu, che lavora molto sugli oggetti, sugli interni e sul loro valore simbolico. Poi la villacidrese Veronica Muntoni che lavora soprattutto (ma non solo) con la fotografia. E ancora, la veterana Nietta Condemi de Felice, l'artista orunese che ha fondato il movimento della Fiber Art, dove coloratissimi fili di lana, cotone e lino sono tessuti e intrecciati fra loro su superfici di carta, plastica e metallo.

