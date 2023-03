I pupazzi di Tavolara sono patrimonio della Pinacoteca 

Sfilano di nuovo tutti insieme. Li chiamano giocattoli, pupazzi o bambole, ma in realtà sono un popolo sardo fatto di legno con l’abbigliamento tradizionale curato nei minimi dettagli, perché Eugenio Tavolara si rivolgeva a sarte e ricamatrici per “vestire” le sculture con stoffe e pizzi. Con quella felice unione tra arte e artigianato che è stato il tratto distintivo dell’opera del multiforme artista sassarese, giustamente considerato il padre del moderno artigianato artistico sardo. Sono in tutto 30 tra uomini, donne, bambini, carretti, cavalli e buoi. Realizzati intorno alla metà del Novecento, quindi dopo la prima serie del 1930-32. Sono collocati per ora in due distinti cortei di due teche nel secondo piano della Pinacoteca Nazionale di Sassari. In un futuro prossimo, si pensa però a una sistemazione in un’unica teca.

Sono entrati nel patrimonio della Pinacoteca di piazza Santa Caterina grazie alla donazione della famiglia Giagu, in ricordo di Nella e Nino Giagu. Come hanno spiegato i figli Giovanni, Maria Antonietta e Paolo Antonio: «Non aveva senso dividerli fra noi tre, anche se ci siamo cresciuti con questi pupazzi. Questa donazione sarebbe piaciuta molto ai nostri genitori. L’idea ci è venuta quando abbiamo visto alcune sculture di Tavolara qui in Pinacoteca e abbiamo pensato che erano poche».

Sino a ieri infatti il museo aveva solo due gruppi per un totale di sette figure: la famiglia di Nuoro e i tre cantori di Fonni. La direttrice della Pinacoteca Maria Paola Dettori ha raccontato: «Sicuramente sono stati acquisiti dalla famiglia Giagu in momenti differenti, tra il 1945 e gli anni ‘50 come si può notare anche dalle diverse fattezze di alcuni personaggi che mostrano un viso dai lineamenti più stilizzati. La donazione arriva poi nel momento più opportuno perché ricorrono i 60 anni della morte di Eugenio Tavolara».

Alla presentazione è intervenuta anche la direttrice della Direzione Regionale Musei Sardegna, Luana Toniolo, che ha anticipato: «Questa acquisizione entra nel progetto di ristrutturazione del secondo piano che partirà tra breve. Sarà dedicato agli artisti sardi del ‘900 e proporrà una nuova veste grafica».