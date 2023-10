I punici facevano il pane all’orientale 

A Villamar gli antichi cucinavano il pane alla maniera orientale. Per la prima volta nell’ultimo decennio di ricerche, è stato trovato nella necropoli punica di Villamar un frammento di Tannur. Si tratta di forni di argilla o terracotta tipicamente orientali, abitualmente ritrovati nell’abitato, in cui venivano schiacciate delle pagnotte per la cottura.

I rituali

È questa una delle scoperte fatte durante la campagna di scavo appena conclusasi e realizzata grazie ai finanziamenti del Comune e in collaborazione con l’Università di Sassari. «La necropoli di Villamar con le sue peculiarità testimonia una comunità probabilmente multiculturale – spiega l’archeologa e direttrice scientifica degli scavi, Elisa Pompianu –. I rituali funerari sembrano raccontare la commistione di usanze frutto dell’incontro tra elementi di tradizione autoctona – probabilmente eredi della civiltà nuragica – e genti di cultura punica provenienti da altri centri dell’Isola e dal nord Africa, a cui forse sono da aggiungere anche nuovi gruppi romanizzati, come parrebbero suggerire le tombe alla cappuccina».

I ritrovamenti

Nella necropoli punica sono stati ritrovati anche altri oggetti di uso quotidiano, tra cui una brocca, un piccolo anello - ancora posto alla mano sinistra di una donna - e resti di ceramica da cucina. Oggetti rari da ritrovare in una necropoli, dove sono soliti i ritrovamenti di ornamenti personali a cui il defunto era particolarmente legato. «Si tratta di un contesto unico e straordinario – continua Pompianu – ricco di spunti di ricerca, soprattutto inerenti le modalità del popolamento della Sardegna rurale in un periodo di importanti trasformazioni storiche come quello tra l'età punica e la prima età romana repubblicana».

Il futuro

Soddisfatta l’amministrazione cittadina. «Anche quest’anno siamo soddisfatti della realizzazione della campagna, ci crediamo tanto – così il sindaco di Villamar Gianluca Atzeni – Purtroppo le finanze del bilancio non ci permettono di realizzare campagne più lunghe di un mese, ma anche per l’anno prossimo punteremo sempre su questa formula sperando che, nel più tempo breve possibile, finisca il cantiere affinché il sito archeologico sia fruibile al pubblico».

L’area

«Ogni campagna di scavo è importante perché ci regala nuove scoperte che raccontano particolari sulla vita della comunità fenicio punica villamarese – aggiunge l’assessore alla cultura, Pierpaolo Porcu –. La necropoli è estesa, probabilmente sono tante le tombe ancora da scoprire e serviranno ancora tante campagne di scavo».

