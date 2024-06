I Pulcini del Pirri protagonisti alla Copa Mediterráneo 

Il sole e il mare della Costa Brava, le spiagge di Calella e la movida di Lloret de Mar hanno fatto da cornice al sogno d’inizio estate di 1300 giovani calciatori provenienti da tutta Europa. Ben 80 le squadre partecipanti, 8 le nazioni rappresentate: Svezia, Scozia, Irlanda, Ulster, Francia, Germania, Svizzera e Italia. Al Soccerland Catalunya di Blanes (il centro sportivo con più campi da calcio a undici della Spagna) è andato in scena la Copa Mediterráneo, uno dei massimi tornei futbolístici in terra iberica per le fasce di età dagli under 11 ai 17, organizzato da Euro-Sportring.

A portare in alto il vessillo dei Quattro mori sono state la Bruno Selleri di Olbia (U16 e U13), il Pirri (U15), la Turritana (U15) e la San Paolo Sassari (U11). Quattro compagini sarde riuscite a primeggiare tenendo testa, senza sfigurare, ad avversarie molto attrezzate. Il miglior risultato è stato raggiunto dai Giovanissimi del Pirri, arrivati a un soffio dal vincere il titolo nella finalissima persa 5-3 contro i nordirlandesi del Rosario FC. «Ci siamo arresi solo ai rigori - commenta con orgoglio Simone Faret, allenatore dei cagliaritani - dopo aver vinto il nostro girone e aver battuto in semifinale i piemontesi del Charvensod. Il successo più grande è stato al termine dell’ultima gara con lo scambio delle maglie con i nostri rivali. L’esperienza è stata positiva, formativa, e non è mancato il divertimento. È stato un premio per una stagione incredibile che ha visto questi ragazzi laurearsi campioni regionali della loro categoria».

