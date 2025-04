“I protagonisti della natura”: domani si parte con i fenicotteri 

“I protagonisti della natura”: è il filo conduttore della nuova, prestigiosa collana di Ilisso che, da domani e per sette settimane, sarà in edicola con L’Unione Sarda. La prima uscita, “Fenicotteri in Sardegna”, è corredato dalle bellissime foto e i contributi di Giangiorgio Crisponi, Sergio Nissardi, Carla Zucca e Domenico Ruiu, che cura la collana per la casa editrice nuorese. I volumi vengono proposti al prezzo di 12,50 euro più il costo del giornale. In tutte le edicole della Sardegna.