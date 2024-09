“I promessi sposi” a San Giuliano 

Una riflessione sull’Italia di oggi e sul ruolo del cattolicesimo nell’identità nazionale partendo dall’opera di Alessandro Manzoni: è “Romanzo popolare – Come i Promessi sposi hanno fatto l’Italia”, che stasera, alle 18,30 sarà presentato dall’autore, Roberto Bizzocchi, in un dialogo con Raimondo Cubeddu. L’appuntamento, organizzato nell’ambito del festival letterario Anderas con Cabudanne de sos poetas, è al complesso monumentale di San Giuliano, in via San Nicolò, 35.

«Quasi tutti abbiamo letto i Promessi sposi», spiegano gli organizzatori. «Una diffusione enorme che ha reso i personaggi, tanti episodi, tante espressioni tipiche familiari, anzi proverbiali della nostra cultura. Un romanzo che ha fatto l'Italia e che oggi, con un’attenzione diversa è possibile riscoprire nell’opera di Bizzocchi, docente dell’Università di Pisa, che si occupa di vari temi di storia politico-culturale e sociale dell’età moderna». (

