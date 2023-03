I Progressisti ripartono dai territori Campus coordinatore nel Sassarese 

I partiti del centrosinistra si organizzano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. In Provincia di Sassari i Progressisti hanno presentato il coordinamento del partito. Neo coordinatore provinciale è Simone Campus, la vice è Tania Decortes mentre coordinatore cittadino è Roberto Uzzau. «Chiamiamo a raccolta tutti quelli che si vogliono impegnare nel portare avanti valori progressisti in cui persone, comunità politiche, culturali, spontanee o organizzate possano trovarsi per un sogno comune di emancipazione per la costruzione di un mondo migliore per noi e per le generazioni future», si legge nel documento dell’assemblea, «crediamo che l’obiettivo di riunire le forze progressiste e rilanciarne i valori non sia più procrastinabile. Occorre ripartire dalle identità, dalle comunità, e dal confronto con i territori.

All’assemblea hanno partecipato anche il presidente del partito Massimo Zedda, la deputata Francesca Ghirra e il consigliere regionale Gianfranco Satta.

RIPRODUZIONE RISERVATA